Mauricio Dayub llega a Dolores con su obra “El Equilibrista”. La función será este sábado 29 en el Teatro Unione, a las 21 hs. Entradas a la venta.

Dolores se prepara para recibir este sábado 29 de noviembre a uno de los espectáculos teatrales más aclamados de los últimos años. A partir de las 21:00 hs, el Teatro Unione será escenario de “El Equilibrista”, la obra protagonizada y creada por Mauricio Dayub, que ya recorrió escenarios de todo el país con excelente repercusión de público y crítica.

La función forma parte de la agenda cultural impulsada por la Municipalidad de Dolores y promete una noche cargada de emoción, humor y reflexión, de la mano de un artista que ha sabido combinar lo íntimo con lo universal sobre el escenario.

Una obra premiada y elogiada

“El Equilibrista” ha sido reconocida con múltiples galardones, entre ellos: Premio ACE de Oro, Premios Estrella de Mar, José María Vilches, Premio Konex y Premios Trinidad Guevara, lo que consolida su prestigio dentro del circuito teatral argentino.

La obra fue escrita por Mauricio Dayub, junto a Patricio Abadi y Mariano Saba, y dirigida por César Brie. El unipersonal propone un viaje personal, entrañable y profundamente humano, con una puesta en escena simple pero poderosa.

Entradas a la venta

Los tickets pueden adquirirse en forma presencial en el área de Cultura (Mitre y 25 de Mayo) de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, o de manera online a través de plateaunotickets.com.

