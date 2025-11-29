29 de noviembre de 2025

Se viene la Fiesta de Nueva Atlantis 2025

4 horas atrás 0

La localidad de Nueva Atlantis se prepara para vivir un fin de semana de fiesta con la celebración de la Fiesta Local 2025.

Este encuentro busca realzar la identidad de esta joven y pujante comunidad costera, ofreciendo jornadas repletas de actividades para toda la familia. Se espera una gran convocatoria de vecinos y turistas, quienes podrán disfrutar de espectáculos artísticos, feria de emprendedores y gastronomía local.

Para conocer todos los pormenores de la organización, la grilla de actividades y los desafíos de esta nueva edición, se estableció comunicación con Laura Mayorga, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta, en Radio Noticias.

Mayorga brindó detalles exclusivos sobre los preparativos y el enfoque de la Fiesta de Nueva Atlantis 2025.

Dale play al video:

Compartir

Más historias

image - 2025-11-29T105744.409

Turismo de eventos en La Costa: cuando el trabajo está, pero falta el oído

42 segundos atrás 0
WhatsApp Image 2025-11-28 at 20.50.04

Mauricio Dayub presenta “El Equilibrista” en el Teatro Unione de Dolores

13 horas atrás 0
image - 2025-11-28T215123.756

Sin quórum y con la rosca al rojo vivo, el debate por el endeudamiento bonaerense se traslada al 3 de diciembre

13 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image - 2025-11-29T105744.409

Turismo de eventos en La Costa: cuando el trabajo está, pero falta el oído

42 segundos atrás 0
nueva atlantis

Se viene la Fiesta de Nueva Atlantis 2025

4 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-11-28 at 20.50.04

Mauricio Dayub presenta “El Equilibrista” en el Teatro Unione de Dolores

13 horas atrás 0
image - 2025-11-28T215123.756

Sin quórum y con la rosca al rojo vivo, el debate por el endeudamiento bonaerense se traslada al 3 de diciembre

13 horas atrás 0
image

Robo de auto en San Bernardo: recuperaron el vehículo y hay tres detenidos

13 horas atrás 0