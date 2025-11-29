Se viene la Fiesta de Nueva Atlantis 2025

La localidad de Nueva Atlantis se prepara para vivir un fin de semana de fiesta con la celebración de la Fiesta Local 2025.

Este encuentro busca realzar la identidad de esta joven y pujante comunidad costera, ofreciendo jornadas repletas de actividades para toda la familia. Se espera una gran convocatoria de vecinos y turistas, quienes podrán disfrutar de espectáculos artísticos, feria de emprendedores y gastronomía local.

Para conocer todos los pormenores de la organización, la grilla de actividades y los desafíos de esta nueva edición, se estableció comunicación con Laura Mayorga, integrante de la comisión organizadora de la Fiesta, en Radio Noticias.

Mayorga brindó detalles exclusivos sobre los preparativos y el enfoque de la Fiesta de Nueva Atlantis 2025.

Dale play al video:

