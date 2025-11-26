Más de 1000 deportistas participaron de un Torneo de Vóley realizado en La Costa

El Partido de La Costa fue sede de un exitoso evento deportivo que combinó las modalidades de vóley indoor y beach vóley, logrando una convocatoria masiva con la participación de más de mil deportistas. El torneo reunió a atletas de distintas categorías y niveles, tanto locales como de otras regiones.

Para hacer un balance de la masiva convocatoria y el desarrollo de las competencias, se estableció comunicación con Germán Aragone, Director de la Escuela Municipal de Vóley de La Costa, en Radio Noticias.

Aragone destacó el impacto positivo que tiene este tipo de encuentros para la promoción de la disciplina y la formación de los jóvenes. El director brindó detalles sobre la organización de las canchas y los resultados obtenidos.

Dale play al video:

Compartir