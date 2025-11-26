La final de Poné Pausa 2025 reunió a cientos de jóvenes en el Estadio de La Costa. Participaron más de 2.000 estudiantes de escuelas del distrito.

Con una jornada cargada de emoción, expresión artística y participación juvenil, se llevó a cabo la final de la 16ª edición de Poné Pausa, el programa impulsado por la Municipalidad de La Costa que promueve la reflexión y la creatividad entre estudiantes secundarios del distrito.

El encuentro tuvo lugar en el Estadio de La Costa, donde se dieron cita cientos de jóvenes, docentes, familias y miembros de la comunidad educativa. En el evento estuvieron presentes el intendente Juan de Jesús y autoridades municipales, quienes destacaron la importancia de brindar espacios para que las juventudes se expresen libremente.

Durante la jornada, los equipos finalistas presentaron sus producciones audiovisuales en una pantalla gigante, abordando temáticas sociales, educativas y culturales desde sus propias vivencias y miradas.

Cortos premiados

Las escuelas participantes fueron reconocidas en distintas categorías. Algunos de los premiados fueron:

Mejor corto: "Kairós" – E.E.S. N.º 4 de San Bernardo

Mejor musicalización: "El contrato" – E.E.S. N.º 14 de Lucila del Mar

Mejor guion: "Vida artificial" – E.E.S. N.º 10 de Mar de Ajó

Mejor actor: Lorenzo Puñales – E.E.S. N.º 1 de Mar de Ajó

Mejor actriz: Olivia José – Escuela de Bellas Artes de Mar de Ajó

Mejor producción: "Más allá de la distancia" – Técnica N.º 1 de Santa Teresita

Mejor mensaje: "Héroe ambiental costero" – E.E.S. N.º 11 de Mar de Ajó

Mejor edición: "Del otro lado de la pantalla" – E.E.E. N.º 503 de Santa Teresita

Mejor afiche: "Constelaciones en el silencio" – E.E.S. N.º 3 de San Clemente

Docentes destacados: Doris Aristegui y Natalia Dighero

Todas las escuelas recibieron reconocimientos institucionales, materiales educativos y diplomas para sus participantes.

Récord de participación

Esta edición alcanzó un récord histórico con más de 2.200 estudiantes y 160 cortometrajes presentados, consolidando a Poné Pausa como uno de los espacios de expresión juvenil más importantes del distrito.

Durante su intervención, el intendente Juan de Jesús subrayó la importancia de que los jóvenes sean protagonistas y tengan espacios donde puedan expresar sus emociones, ideas y perspectivas:

“Poné Pausa es una invitación a detenernos, reflexionar y mirar nuestra bandera con ojos nuevos”, afirmó.

