Roux sobre el fin de semana | «En la zona nuestra superó las expectativas»

El Partido de La Costa registró un balance turístico positivo durante el último fin de semana largo, con una notable afluencia de visitantes que aprovecharon los días feriados para disfrutar de las playas y atractivos del distrito. La ocupación hotelera y el movimiento comercial mostraron signos alentadores según destacaron desde el sector turístico.

Para analizar en detalle el impacto económico y el perfil del turista, se estableció comunicación con Carlos Roux, hotelero y referente del sector en el Partido de La Costa, en Radio Noticias.

Roux proporcionó cifras y una perspectiva del sector privado sobre el movimiento turístico, destacando el incremento de reservas y el optimismo que genera esta afluencia temprana de visitantes.

