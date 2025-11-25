26 de noviembre de 2025

Roux sobre el fin de semana | «En la zona nuestra superó las expectativas»

1 día atrás 0

El Partido de La Costa registró un balance turístico positivo durante el último fin de semana largo, con una notable afluencia de visitantes que aprovecharon los días feriados para disfrutar de las playas y atractivos del distrito. La ocupación hotelera y el movimiento comercial mostraron signos alentadores según destacaron desde el sector turístico.

Para analizar en detalle el impacto económico y el perfil del turista, se estableció comunicación con Carlos Roux, hotelero y referente del sector en el Partido de La Costa, en Radio Noticias.

Roux proporcionó cifras y una perspectiva del sector privado sobre el movimiento turístico, destacando el incremento de reservas y el optimismo que genera esta afluencia temprana de visitantes.

Dale play al video:

Compartir

Más historias

libros

La Costa recibirá el 3º Festival Latinoamericano de Poesía y Prosa del Atlántico Sur

2 horas atrás 0
voley

Más de 1000 deportistas participaron de un Torneo de Vóley realizado en La Costa

4 horas atrás 0
image

Santa Teresita será sede del Pre Cosquín con la presencia de Bruno Arias

5 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

libros

La Costa recibirá el 3º Festival Latinoamericano de Poesía y Prosa del Atlántico Sur

2 horas atrás 0
voley

Más de 1000 deportistas participaron de un Torneo de Vóley realizado en La Costa

4 horas atrás 0
image

Santa Teresita será sede del Pre Cosquín con la presencia de Bruno Arias

5 horas atrás 0
image

Final de Poné Pausa: más de 2.000 estudiantes celebraron el arte y la creatividad en La Costa

5 horas atrás 0
Luis Toro

Falleció Luis Toro, referente del periodismo costero

6 horas atrás 0