Los números oficiales del fin de semana largo | ¿Mucha gente y poco gasto?

La Municipalidad del Partido de La Costa informó que el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un balance positivo para el sector turístico local, con una ocupación hotelera promedio del 84%, lo que representa un aumento del 16% respecto del mismo feriado de 2024.

Entre el jueves y el sábado arribaron al distrito alrededor de 160.000 turistas, en un movimiento que volvió a posicionar a La Costa como uno de los destinos más elegidos del país. Los hoteles de 3 y 4 estrellas alcanzaron el 100% de ocupación, consolidándose como la categoría más demandada.

Al mismo tiempo, según el reciente relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana se movilizaron 1.694.000 turistas en Argentina.

CAME destacó que la estadía promedio fue de 2,3 días y el gasto diario estimado de 91.317 pesos por persona, aunque señaló un comportamiento de consumo “más austero”, con un 3,7% menos de gasto real por turista en comparación al año anterior.

En este marco, el Secretario de Turismo local, Cristian Escudero comentó a Radio Noticias:

El fin de semana de octubre nos había dejado un sin sabor, esto nos complace y nos pone muy felices.

