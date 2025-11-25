El 67,5% apoya eliminar los aportes sindicales obligatorios. El debate sobre la reforma laboral se instala con fuerza en la opinión pública.

Una reciente encuesta nacional reveló que 7 de cada 10 argentinos se muestran a favor de eliminar la cuota sindical obligatoria que se descuenta actualmente a los trabajadores. El resultado forma parte del Monitor de Opinión Pública del mes de noviembre, y refleja una tendencia clara hacia la reforma del modelo gremial vigente en el país.

El 67,5% de los consultados respalda que los aportes sindicales pasen a ser voluntarios, mientras que solo el 17,8% considera que el esquema actual debe mantenerse sin cambios. Esta diferencia marca una de las brechas más amplias en el debate laboral actual, donde incluso entre sectores con posiciones políticas opuestas existe coincidencia en la necesidad de transformar el sistema.

Si se suman quienes se consideran neutrales o a quienes el tema no les resulta relevante, el número de personas que no se oponen a la modificación asciende al 82,2%. El dato es llamativo por tratarse de una de las pocas discusiones en las que se observa una mayoría transversal, que supera las divisiones ideológicas tradicionales.

Reforma laboral y percepción sindical

El estudio también abordó la opinión sobre una posible reforma laboral más amplia. En ese sentido, el 55% apoya cambios estructurales en la legislación vigente. Se destaca una percepción extendida de que las normas actuales resultan rígidas y poco adaptadas a las nuevas dinámicas del empleo y la contratación.

La imagen de los sindicatos aparece como otro factor relevante: solo el 15,2% tiene una percepción positiva, frente a un 63,9% que los valora negativamente. Incluso entre votantes del peronismo, históricamente identificados con la estructura gremial, se registra un nivel significativo de desconfianza. La encuesta señala una crisis de representación que no se limita a lo ideológico, sino que refleja una desconexión con las preocupaciones actuales de los trabajadores.

Nuevas prioridades y clima social

Entre las principales preocupaciones nacionales, la situación económica lidera con el 30,7%, seguida por la corrupción (22,6%) y el desempleo (13,1%). En este contexto, la inflación, que históricamente encabezaba los sondeos, cayó al 5,1%, indicando que el malestar social se distribuye hoy en distintas áreas de la vida pública.

Este cambio de prioridades se vincula con la aparición de temas como la reforma laboral, la modernización del Estado y la transparencia institucional como ejes de una nueva agenda ciudadana, donde el modelo sindical y la regulación del empleo ocupan un lugar central.

