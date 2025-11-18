Operativos de prevención contra el dengue en el distrito

Se puso en marcha el programa “Cuidar la Vida 2025/2026”, con operativos de prevención e información contra el dengue, chikungunya y zika.

Los operativos se realizarán hasta el 4 de diciembre, desde las 10.00, en barrios de San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo y Mar de Ajó, con tareas de descacharrado, vacunación, sensibilización y acompañamiento sanitario.

La iniciativa forma parte del proyecto “Comunidades saludables contra el dengue y otras arbovirosis”, que impulsa una política de salud pública con enfoque comunitario y territorial, promoviendo la participación vecinal bajo el lema “La Costa sin mosquitos”.

El objetivo de esta campaña es fortalecer la prevención del dengue, chikungunya y zika, y otras enfermedades virales que transmiten los mosquitos infectados.

Las acciones se desarrollarán con la articulación de la secretaría de Salud, la secretaría de Desarrollo Humano, Cultura y Comunidad, la secretaría de Obras Públicas y los promotores de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Compartir