18 de noviembre de 2025

Así fueron los tres días de celebración en Mar de Ajó con la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia

7 horas atrás 0

Del viernes 14 al domingo 16 de noviembre Mar de Ajó celebró la 56ª edición de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia. La misma tuvo lugar en el Camping General Lavalle, ubicado en Yrigoyen y Av. Pueyrredón.

Cabe destacar que la festividad se realizó con entrada libre y gratuita, ofreciendo música en vivo, y actividades para toda la familia.

Por otro lado, el evento contó con una amplia grilla artística que reunió a agrupaciones locales y regionales, además de presentaciones estelares. También, en el predio hubo feria artesanal, food trucks, espacios recreativos y la tradicional elección de representantes.

Por ultimo, dadas las condiciones climáticas, debió ser suspendido el tradicional «Concurso de Pesca».

En este marco, escucha la comunicación de Radio Noticias con Lorena Morales, Presidenta de la Comisión de la Fiesta de la Corvina Rubia, con más detalles.

