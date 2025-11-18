El show de Ulises Bueno y el festival Folklore al Mar fueron reprogramados. Las cancelaciones abren preguntas sobre el uso del estadio fuera de temporada.

Dos eventos de gran convocatoria programados en el Estadio de la Costa fueron reprogramados con pocos días de diferencia, encendiendo luces de alerta sobre la viabilidad del espacio durante la temporada baja en el Partido de La Costa.

Ahora fue el festival Folklore al Mar, que debía realizarse el 22 de noviembre de 2025, y cuya organización anunció que será reprogramado para el verano de 2026. Según el comunicado oficial, la decisión se tomó “por razones de fuerza mayor”, aunque no se detallaron cuáles.

Pocos días antes, se conoció la postergación del show de Ulises Bueno, previsto originalmente para el sábado 27 de septiembre. En este caso, se aclaró que fue “por razones ajenas al artista y a la producción”, y se fijó una nueva fecha para el 2 de enero de 2026, con el objetivo de “arrancar el año con todo”.

Los tickets conservan validez, pero surgen interrogantes

En ambos casos, se informó que los tickets ya adquiridos seguirán siendo válidos, y que quienes no puedan asistir podrán gestionar la devolución a través de un mail con instrucciones.

Sin embargo, el efecto acumulado de estas reprogramaciones genera desconfianza entre el público y plantea interrogantes más amplios sobre la estrategia de gestión del estadio fuera de temporada.

¿Una apuesta inviable en baja temporada?

El Estadio de la Costa fue inaugurado con la promesa de convertirse en un espacio para espectáculos masivos durante todo el año. No obstante, los recientes cambios en el calendario de eventos ponen en duda la sustentabilidad del proyecto fuera del verano.

Por ahora, no hubo explicaciones oficiales que vayan más allá de los comunicados. Tampoco se conocen detalles logísticos, climáticos o comerciales que fundamenten las suspensiones. Este vacío informativo deja espacio a especulaciones, desde ventas por debajo de lo esperado hasta dificultades operativas para realizar shows con público numeroso fuera de temporada alta.

La falta de previsibilidad afecta no solo a quienes compraron entradas, sino también al entramado turístico y comercial que apuesta por romper la estacionalidad.

¿Qué dice la comunidad?

En redes sociales, se expresaron voces críticas por la falta de claridad. “Es una pena que otra vez cambien la fecha, uno ya organiza todo con tiempo”, escribió una usuaria. Otros señalaron la necesidad de revisar la estrategia de programación para que el estadio no dependa exclusivamente del verano.

Para más información sobre reembolsos y nuevas fechas, se puede visitar el sitio oficial del estadio: www.estadiodelacosta.com.ar

Compartir