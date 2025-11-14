Mar del Tuyú | Ciclo de cine y debate sobre diversidad en la Casa de la Cultura y la Memoria

Se invitó a participar del ciclo de cine y debate “Orgullo y Disidencias”, que se realizará durante los meses de noviembre y diciembre en la Casa de la Cultura y la Memoria de Mar del Tuyú, ubicada en Calle 69 y 4.

Cabe destacar que la actividad iniciará hoy a las 19.00, con la proyección de Moonlight (2016), dirigida por Barry Jenkins (Estados Unidos).

En este marco, escucha la comunicación con Elias Stoev, integrante del área de DD.HH de la Municipalidad del Partido de La Costa en Radio Noticias.

Próximas proyecciones en la Casa de la Cultura y la Memoria de Mar del Tuyú

Viernes 28 de noviembre | 19.00

Retrato de una mujer en llamas (2019)

Dirección: Céline Sciamma (Francia).

Viernes 5 de diciembre | 19.00

Happy Together (1997)

Dirección: Wong Kar-wai (China / Hong Kong / Argentina).

