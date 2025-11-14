Costa del Este | La Costa presentó su Temporada de Verano

El Partido de La Costa llevó a cabo la presentación oficial de la temporada de verano 2025/2026 con un concurrido evento que se desarrolló en Costa del Este. La presentación bajo el concepto “La Costa, nuestro lugar este verano”, fue encabezada por el intendente Juan de Jesús, quien estuvo acompañado por autoridades municipales, prestadores turísticos, productores locales, representantes de fiestas populares e instituciones y vecinas y vecinos de todo el distrito.

La decisión de adelantar el lanzamiento responde al objetivo de ofrecer a visitantes y familias alternativas económicas competitivas y accesibles, como así también mayor previsibilidad para planificar con tiempo sus vacaciones. “La Costa ya está preparada”, destacó Juan de Jesús, y agregó: “Tenemos que plantarnos con la alegría que nos da poder ser servidores. Que nos vengan a visitar tiene que ser una enorme satisfacción”.

Este anticipo forma parte de una campaña integral de promoción turística que el municipio desarrolló a lo largo de todo el año, con presencia en eventos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y otras localidades de la provincia, además de acciones publicitarias y de marketing en distintos puntos del interior bonaerense y del país, consolidando una estrategia sostenida para posicionar a La Costa como un destino activo durante los 12 meses.

En este marco, se dieron a conocer detalles de la organización y el refuerzo de servicios públicos vinculados a áreas como Salud, Seguridad, Ordenamiento Urbano, Cultura y Deporte. También se anunciaron propuestas de acceso libre y gratuito que se pondrán a disposición de visitantes y residentes en los paradores municipales y los centros culturales costeros.

La presentación de la temporada contó con carpas de productores y emprendedores y con distintas expresiones artísticas y culturales. En este sentido, el secretario de Turismo, Cristian Escudero, expresó: “Pensamos y trabajamos por un destino con identidad, un destino sostenible e innovador. Queremos que quienes nos visitan puedan disfrutar de todos los entornos naturales que tenemos, de nuestra cultura, nuestro deporte y nuestra gastronomía”.

Cabe destacar que el lanzamiento de la temporada 2025/2026 es el corolario de un trabajo realizado por la gestión municipal a lo largo de varios meses, con acciones promocionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata y una fuerte estrategia de promoción para promocionar a La Costa como destino turístico durante todo el año.

“Estos casi 100 kilómetros de playa del Partido de La Costa le pertenecen a todos y cada uno de los ciudadanos de la República Argentina para que puedan venir a este lugar, a nuestro destino turístico, a hacer uso del derecho que le asiste a vacacionar. Bienvenidos sean todos”, concluyó el jefe comunal.

En el evento también se entregaron las distinciones del Sello de Calidad Turística para los distintos actores del turismo de La Costa. En esta oportunidad fueron para Termas Marinas Park, Hotel Golf Internacional, Parque Hotel, Costa Acuática, Inmobiliaria Tamara Spada, Apart Hotel Punta Verde, Balneario Zhen, Balneario Open Playa, Hostería La Lucila, Balneario Nuevo Olimpo, Turnedó Restó, Balneario Playa Grande, Bosque de Café, Hotel Chiavari, Espacio Multicultural Mar de Ajó y Cervecería Honorato.

