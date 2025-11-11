12 de noviembre de 2025

Se lanzó «Talentos del Tuyú» en el distrito para promover Artistas Locales

La Secretaría de Cultura y Educación del Partido de La Costa anunció el lanzamiento del ciclo “Talentos del Tuyú”, una nueva plataforma diseñada específicamente para descubrir, visibilizar y promover el arte y la cultura local.

Este proyecto tiene como meta principal ofrecer un espacio de difusión a los artistas emergentes y consagrados del distrito, abarcando una amplia gama de disciplinas.

El ciclo «Talentos del Tuyú» está abierto a la participación de músicos, bailarines, actores, poetas, artistas plásticos y cualquier otra expresión creativa que resida en el Partido de La Costa. La iniciativa busca no solo exponer las obras, sino también fomentar el intercambio cultural y fortalecer la identidad artística del distrito.

Esto decia Gustavo Sosa, Director de Cultura local en Radio Noticias.

Dale play:

