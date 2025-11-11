Salud | Semana de la Diabetes en el Partido de La Costa

El Partido de La Costa se suma anualmente a la conmemoración de la Semana Mundial de la Diabetes, que tiene su día central el 14 de noviembre (fecha de nacimiento de Frederick Banting, codescubridor de la insulina).

Durante esta semana, la Secretaría de Salud Municipal organiza diversas actividades de concientización, prevención y detección temprana en los diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del distrito.

Escucha los detalles con la palabra de la Dra. Andrea Laurenza en Radio Noticias.

