11 de noviembre de 2025

ARBA prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 y mantiene el beneficio del 10% por débito automático

8 horas atrás 0

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la última cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, originalmente previsto para el 12 de noviembre.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático.

Además, también se modificó la fecha de la cuota 2 del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas cuyo vencimiento original era el 13 de noviembre y pasó para el 11 de diciembre de 2025.

Compartir

Más historias

diabetes

Salud | Semana de la Diabetes en el Partido de La Costa

13 minutos atrás 0
atrverse

General Lavalle fue parada en la Sexta Travesía del Grupo Atre-Verse

19 horas atrás 0
pesca mdt

Mar del Tuyú fue sede del Segundo Gran Torneo de Pesca Variada

21 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

diabetes

Salud | Semana de la Diabetes en el Partido de La Costa

13 minutos atrás 0
Arba

ARBA prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 y mantiene el beneficio del 10% por débito automático

8 horas atrás 0
atrverse

General Lavalle fue parada en la Sexta Travesía del Grupo Atre-Verse

19 horas atrás 0
pesca mdt

Mar del Tuyú fue sede del Segundo Gran Torneo de Pesca Variada

21 horas atrás 0
bianco

Bianco | “Las familias se endeudan para llegar a fin de mes”

1 día atrás 0