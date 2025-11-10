General Lavalle fue parada en la Sexta Travesía del Grupo Atre-Verse

General Lavalle fue elegida como una de las paradas en la 6ª Travesía del Grupo Atre-verse, conformado por ciclistas ciegos y sus acompañantes.

En esta ocasión, el recorrido unió las ciudades de La Plata y Mar del Plata, con el objetivo de promover la inclusión, el deporte y el trabajo en equipo.

El grupo fue recibido por la comunidad lavallense, que acompañó y celebró esta iniciativa que combina esfuerzo, solidaridad y superación personal.

