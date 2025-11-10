11 de noviembre de 2025

General Lavalle fue parada en la Sexta Travesía del Grupo Atre-Verse

22 horas atrás 0

General Lavalle fue elegida como una de las paradas en la 6ª Travesía del Grupo Atre-verse, conformado por ciclistas ciegos y sus acompañantes.

En esta ocasión, el recorrido unió las ciudades de La Plata y Mar del Plata, con el objetivo de promover la inclusión, el deporte y el trabajo en equipo.

El grupo fue recibido por la comunidad lavallense, que acompañó y celebró esta iniciativa que combina esfuerzo, solidaridad y superación personal.

Compartir

Más historias

diabetes

Salud | Semana de la Diabetes en el Partido de La Costa

3 horas atrás 0
Arba

ARBA prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 y mantiene el beneficio del 10% por débito automático

11 horas atrás 0
pesca mdt

Mar del Tuyú fue sede del Segundo Gran Torneo de Pesca Variada

24 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

diabetes

Salud | Semana de la Diabetes en el Partido de La Costa

3 horas atrás 0
Arba

ARBA prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 y mantiene el beneficio del 10% por débito automático

11 horas atrás 0
atrverse

General Lavalle fue parada en la Sexta Travesía del Grupo Atre-Verse

22 horas atrás 0
pesca mdt

Mar del Tuyú fue sede del Segundo Gran Torneo de Pesca Variada

24 horas atrás 0
bianco

Bianco | “Las familias se endeudan para llegar a fin de mes”

1 día atrás 0