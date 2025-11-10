Mar del Tuyú fue sede del Segundo Gran Torneo de Pesca Variada

Este domingo 9 de noviembre, de 10.00 a 16.00, se realizó en Mar del Tuyú el Segundo Gran Torneo de Pesca Variada a la pieza de mayor peso, un evento que reunió a pescadores de toda la región con más de 15 millones de pesos en premios.

La competencia fue organizada por la Asociación de Pescadores Deportivos “Adictos a la Pesca” del Partido de La Costa, con el acompañamiento del Club Social y Deportivo Mar del Tuyú, y consagró a un costero como ganador.

Mira el video y conoce los detalles:

