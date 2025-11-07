11 de noviembre de 2025

La final del certamen “Poné Pausa” llega al Estadio de La Costa | Conoce los detalles

4 días atrás 0

El programa “Poné Pausa» dio a conocer que ya se encuentran disponibles todos los cortos participantes en el micrositio oficial del concurso, donde pueden verse las producciones realizadas por estudiantes de escuelas secundarias y especiales del distrito.

Además, se anunció que la final del certamen se llevará a cabo el martes 25 de noviembre en el Estadio de La Costa, un escenario inedito para el evento local.

En este contexto, escucha la comunicación con Pablo Parra, desde el área de Inclusión Artística con todos los detalles para Radio Noticias.

Dale play al video:

diabetes

Salud | Semana de la Diabetes en el Partido de La Costa

56 minutos atrás 0
Arba

ARBA prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 y mantiene el beneficio del 10% por débito automático

9 horas atrás 0
atrverse

General Lavalle fue parada en la Sexta Travesía del Grupo Atre-Verse

20 horas atrás 0

