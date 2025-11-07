La final del certamen “Poné Pausa” llega al Estadio de La Costa | Conoce los detalles

El programa “Poné Pausa» dio a conocer que ya se encuentran disponibles todos los cortos participantes en el micrositio oficial del concurso, donde pueden verse las producciones realizadas por estudiantes de escuelas secundarias y especiales del distrito.

Además, se anunció que la final del certamen se llevará a cabo el martes 25 de noviembre en el Estadio de La Costa, un escenario inedito para el evento local.

En este contexto, escucha la comunicación con Pablo Parra, desde el área de Inclusión Artística con todos los detalles para Radio Noticias.

