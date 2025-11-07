San Clemente | Se acerca el Festival de Bienvenida a las Aves Migratorias

El ya clasico evento de la zona norte del distrito, se realizará mañana sábado 8 de noviembre en el Puerto de San Clemente del Tuyú, de 14 a 19 horas.

En este marco, cabe destacar que habrá actividades educativas, avistajes y propuestas para toda la familia, en homenaje a las aves que llegan cada año a la Bahía Samborombón, icono del paisaje de la Provincia de Buenos Aires.

Escucha la comunicación con Flor Horcajo, guía de turismo en Radio Noticias.

