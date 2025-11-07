Madariaga | “La Sin Nombre” sube a escena este sábado

La obra “La Sin Nombre” se presenta este sábado en Madariaga con entrada a la gorra. Creación colectiva de la Escuela de Arte con música y actuación en vivo.

Este sábado 8 de noviembre, a las 20:00, se presentará en la Casa de la Cultura de General Madariaga la obra teatral “La Sin Nombre. Fragmentos de una identidad”, una propuesta nacida del trabajo conjunto entre estudiantes y docentes de la Escuela de Arte N°1 Atahualpa Yupanqui.

La función será a la gorra y lo recaudado estará destinado a beneficio de la Cooperadora de la Escuela de Arte.

Una creación desde la escena y el cuerpo

“La Sin Nombre” es una obra surgida a partir de la investigación escénica, la improvisación y la creación colectiva. Fue desarrollada por la Cátedra Práctica Escénica del Profesorado de Teatro en articulación con la Cátedra Realización Musical y Escénica del Profesorado de Música.

Con las actuaciones de Bárbara Sepúlveda, Pamela Montenegro y Anahí Gorondón, la dirección está a cargo del docente Nicolás Olea.

«Una mujer intenta recordar quién fue. Cada gesto abre un fragmento de su historia. No hay biografía posible, solo destellos: cuerpos que se repiten y un nombre que nunca llega del todo», expresa la sinopsis de la obra.

«Entre ecos, ausencias y cuerpos que buscan recordarse, La Sin Nombre propone un viaje fragmentado hacia la construcción —o la pérdida— de una identidad», amplían desde la organización.

Los textos, escritos por las propias intérpretes, “se entrelazan con la sonoridad, el silencio y la música en vivo, construyendo una poética que oscila entre lo íntimo y lo universal”. Las imágenes escénicas se construyen desde lo visual y lo corporal en un espacio despojado, con una propuesta apta para mayores de 16 años.

Equipo técnico y artístico

Diseño sonoro en escena: Nico Alday y Mauricio Duarte

Nico Alday y Mauricio Duarte Docente responsable: Mauricio Duarte

Mauricio Duarte Duración: 60 minutos

60 minutos Entrada: a la gorra (colaboración voluntaria)

Para conocer más actividades culturales en la ciudad, se puede visitar la web oficial de la Municipalidad de General Madariaga o consultar las redes sociales de la Escuela de Arte.

