La Costa | Beneficios y créditos para la temporada 2026

Comercios y turistas del Partido de La Costa podrán acceder a cuotas sin interés, descuentos y créditos en el marco del plan provincial para el verano 2026.

El gobierno bonaerense presentó un paquete de medidas destinado a potenciar la actividad turística durante el verano 2026. En el Partido de La Costa, los comercios y visitantes podrán acceder a beneficios como cuotas sin interés, descuentos con billeteras virtuales y líneas de crédito personal, a través de Banco Provincia y Cuenta DNI.

El plan fue dado a conocer por el ministro Augusto Costa, acompañado por autoridades del banco y la Subsecretaría de Turismo. «La temporada de verano es clave para muchas localidades costeras; queremos sostener el consumo y respaldar a quienes trabajan del turismo», explicaron durante la presentación.

Qué incluye el paquete de medidas

Créditos personales de hasta $2 millones a tasa preferencial, disponibles desde el 15 de noviembre, gestionables 100 % online.

de hasta $2 millones a tasa preferencial, disponibles desde el 15 de noviembre, gestionables 100 % online. Promociones con tarjetas de crédito : hasta 6 cuotas sin interés en alojamiento, gastronomía, alquileres de carpas, espectáculos y más.

: hasta 6 cuotas sin interés en alojamiento, gastronomía, alquileres de carpas, espectáculos y más. Descuentos con Cuenta DNI en comercios locales: 30 % en ferias, 20 % en carnicerías y verdulerías, reintegros semanales en supermercados.

en comercios locales: 30 % en ferias, 20 % en carnicerías y verdulerías, reintegros semanales en supermercados. Programa «Me Sumo Navidad»: cupones de hasta 40 % de descuento en locales adheridos, acumulables con otras promociones.

Estos beneficios estarán vigentes desde noviembre 2025 hasta fines de febrero 2026, con el objetivo de estimular la llegada de visitantes y reforzar el consumo local.

Cómo impacta en La Costa

El sector turístico del Partido de La Costa –que abarca localidades como San Clemente, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo y Mar de Ajó– se posiciona como uno de los principales destinos bonaerenses.

«Para nosotros es fundamental que se generen estas herramientas. Mucha gente está consultando precios desde octubre, y si hay cuotas o descuentos, ayuda a cerrar la venta», expresó un prestador de alojamiento de Costa del Este.

«Hay un cambio en el turista: busca promociones, planifica con más anticipación y compara precios. Estos beneficios suman mucho», comentó un comerciante de gastronomía en San Bernardo.

Qué tener en cuenta

Comercios: para participar, deben adherirse a Cuenta DNI o firmar convenio con Banco Provincia.

Turistas: es recomendable verificar si el prestador está incluido en los programas antes de reservar.

Créditos: disponibles solo para personas usuarias de Banco Provincia, con evaluación crediticia previa.

Para más detalles, se puede consultar la web oficial del Banco Provincia o la Subsecretaría de Turismo bonaerense.

Escucha la comunicación con Juan Cuattromo, Presidente del Banco Provincia en Radio Noticias. Dale play:

Compartir