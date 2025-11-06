«La Costa Invita» con promociones y descuentos para este fin de semana

Del viernes 7 al domingo 9 de noviembre se desarrollará una nueva edición de «La Costa Invita», el programa de promociones y descuentos impulsado por la Municipalidad de La Costa para promover el turismo y el consumo local.

Comunicación con Cristian Escudero, Secretario de Turismo del Partido de La Costa en Radio Noticias, con todos los detalles.

Dale play:

Quienes completen el formulario breve disponible en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr8xs7qDzo-I_bqa0njFvSfmmQmbKOrawrfa8go9Ai0KdmRg/viewform y descarguen su voucher podrán acceder a una amplia variedad de beneficios en todo el distrito:

20% de descuento en traslados de larga distancia.

3×2 y hasta 25% de descuento en noches de alojamiento.

Hasta 25% de descuento en gastronomía.

3×2 y hasta 50% de descuento en parques temáticos.

2×1 en cines.

10% de descuento en productos locales.

