CFL N° 401 | Entrega de elementos de seguridad para Construcción en Seco

El Centro de Formación Laboral (CFL) N° 401, ubicado en La Lucila del Mar, llevó a cabo una importante entrega de elementos de seguridad e indumentaria destinados a los alumnos del curso de Construcción en Seco.

Para conocer los detalles sobre la relevancia de esta entrega y los planes del centro educativo, se estableció comunicación con Luis Carrizo, director del CFL N° 401, en Radio Noticias.

Carrizo destacó que proveer la indumentaria y los elementos de protección personal no solo es una obligación, sino una inversión directa en la calidad educativa y la futura empleabilidad de los egresados.

Cabe destacar que la entrega se llevó junto al gremio UOCRA y la Municipalidad de La Costa.

