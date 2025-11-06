Día del Bancario | ¿Por qué se celebra hoy?

Cada 6 de noviembre, la actividad bancaria en Argentina se detiene y durante esta jornada, todos los bancos permanecen cerrados.

El fundamento legal de este feriado se encuentra en el artículo 50 del convenio colectivo de trabajo, que establece el 6 de noviembre como Día del Bancario y el origen de la conmemoración está vinculado a la fundación de la Asociación Bancaria el 6 de noviembre de 1924.

Escucha lo que decia el delegado gremial de La Bancaria, Fernando Latorre sobre la jornada en el aire de Radio Noticias.

Dale play:

Compartir