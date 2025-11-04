4 de noviembre de 2025

La Costa fue sede del 9° Encuentro Nacional Costa Coral

El Partido de La Costa se convirtió en el epicentro de la música vocal con la realización del 9° Encuentro Nacional Costa Coral.

El evento congregó a numerosos coros provenientes de distintos lugares. Este encuentro no solo fue una plataforma para la exhibición del talento vocal, sino también un espacio de formación y camaradería entre los artistas.

La organización del 9° Encuentro Nacional Costa Coral destacó la alta calidad interpretativa de las agrupaciones participantes.

Escucha lo que manifestó Marcelo Rodriguez, Director del Coro Costero. Dale play:

