Joven bombera de La Costa sufre grave accidente y pide ayuda

La joven bombera del partido de La Costa, Narella Cafarella, sufrió un grave accidente el pasado jueves 23 de octubre mientras circulaba en moto por la Ruta 11, a la altura de La Lucila del Mar.

Según relató en sus redes sociales, la rueda de su moto se pinchó y eso provocó su caída. A raíz del impacto, sufrió “múltiples fracturas expuestas de tibia y peroné con compromiso de las articulaciones del tobillo y el talón, y también doble fractura de clavícula”.

Fue atendida en un primer momento en el Hospital Municipal de Mar de Ajó, pero más tarde fue derivada a un centro de mayor complejidad en Berisso, debido a que el hospital local no contaba con los insumos necesarios para realizar la cirugía que requiere.

En un mensaje difundido públicamente, Cafarella expresó:

“Como muchos saben, el jueves pasado tuve un accidente (me dirigía en moto a estudiar y se pinchó la rueda) el cual me dejó con múltiples fracturas expuestas de tibia y peroné con compromiso de articulaciones del tobillo y talón, y también doble fractura de clavícula. El día sábado fui derivada desde el hospital de Mar de Ajó a la ciudad de Berisso ya que cuento con IOMA y porque el hospital no contaba con los insumos para hacer una cirugía tan compleja.”

“En el día de ayer, luego de llevar casi una semana a más de 300 km de mi hogar, me avisaron que para operarme me tienen que cobrar 300 mil pesos la primera operación, ya que mi pierna está en su cuenta regresiva y necesito de esta operación compleja que me podría dejar para toda la vida con movilidad reducida (según lo que me informó el traumatólogo).”

“Es por ello que apelo a la solidaridad de la comunidad para juntar algo de dinero, ya que no cuento con los recursos para acceder a ese monto.”

La operación de la pierna derecha ya fue realizada. Según indicó, “me pusieron 19 clavos y dos placas de titanio. Mañana me informarán el costo de la segunda operación, que sería la de clavícula. Estoy bien, sobreviví a las 6 horas de quirófano…”

Cómo colaborar

Quienes deseen ayudar económicamente pueden hacerlo a través del alias “Cafarella.mp” a nombre de Leilen Narella Cafarella.

