El Ballet Municipal de La Costa de gira por México

El Ballet Municipal de La Costa se encuentra realizando una destacada gira internacional en México, donde representa al distrito y al país en el marco del Festival Internacional Bailando por el Mundo – Tultepec 2025.

Desde su llegada el 22 de octubre, la compañía dirigida por Julio Medina ya ofreció 16 presentaciones en distintos puntos de la región de Tultepec, donde ha sido recibida con entusiasmo y reconocimiento por parte del público mexicano.

Compartir