Santilli al Gabinete: impacto en Dolores y lista libertaria

La designación de Santilli como ministro abre paso a Ana Tamagno en Diputados. Crecen chances para Cavallini si siguen las convocatorias del Ejecutivo.

La reciente confirmación de Diego Santilli como próximo ministro del Interior del gobierno de Javier Milei generó movimientos dentro de la lista de diputados nacionales electos por la provincia de Buenos Aires. Santilli encabezó esa nómina en las elecciones de octubre, pero no asumirá su banca en la Cámara Baja, abriendo la puerta a nuevas incorporaciones.

Entre las posibles reemplazantes se encuentra Ana Tamagno, vecina de Dolores, quien ocupa el puesto 18 en la lista. Su asunción dependerá de cómo se reorganice internamente el espacio tras la salida de Santilli hacia el Gabinete nacional. Tamagno, de 41 años, es profesora de Lengua y Literatura y comenzó su carrera política en la UCR, aunque en los últimos años se acercó al espacio libertario.

La figura de Tamagno ganó notoriedad luego de compartir escenario con el propio presidente Milei en actos realizados en el Luna Park y el Movistar Arena, como parte del grupo que acompaña las intervenciones públicas del mandatario.

Posibilidades abiertas para futuras bancas

El movimiento generado por este nombramiento también vuelve a poner en escena otras posibles incorporaciones futuras. Aunque aún lejana, la posibilidad de que Roxana Cavallini —ubicada en el puesto 26 de la misma lista— asuma como diputada nacional sigue siendo válida.

El crecimiento de esta chance está directamente ligado a la continuidad de nombramientos de integrantes del espacio en cargos ejecutivos nacionales, lo que produciría nuevas vacantes legislativas.

Cavallini, dirigente de La Libertad Avanza con fuerte presencia en la Quinta Sección Electoral, ya había sido mencionada en medios regionales como una posible figura en ascenso si la coalición gobernante continúa absorbiendo cuadros legislativos para funciones en el Poder Ejecutivo.

