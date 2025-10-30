Pavón | Charla técnica de elaboración de Queso se realizará para el 6 de Noviembre

El próximo jueves 6 de noviembre, la localidad de Pavón será sede de una Charla Técnica de Elaboración de Queso.

Este encuentro está diseñado para brindar a emprendedores del rubro las herramientas y conocimientos más actualizados en la industria láctea.

El objetivo principal es impulsar la calidad y la eficiencia de la producción, abordando las técnicas de maduración que definen el carácter de un buen queso.

Escucha la comunicación con Adriana Gaboto, Jefa de área del CEA de General Lavalle en Radio Noticias.

Dale play:

