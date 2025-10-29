Mar de Ajó recibe a miles en la segunda convención del mes. Hoteles, gastronomía y comercios registran movimiento turístico en plena primavera.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, Mar de Ajó será nuevamente sede de una de las convenciones regionales de los testigos de Jehová, marcando la segunda convocatoria masiva en la ciudad durante octubre.

Tras una primera edición realizada entre el 17 y el 19 del mismo mes —que reunió a más de 5.800 personas, entre asistentes presenciales y por streaming—, esta nueva jornada espera convocar a más de 4.000 visitantes provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, como Claromecó, Dolores, Mar del Plata, Necochea, Lobería, Olavarría, Pinamar, Quequén y Tres Arroyos, entre otras localidades.

El evento, que se desarrollará en el Estadio de La Costa, no solo tiene un carácter religioso, sino también un fuerte impacto económico y turístico, posicionando a la ciudad como un punto de referencia en el calendario de actividades fuera de temporada.

Octubre activo: turismo, alojamiento y gastronomía en movimiento

Según informaron desde la organización, ya hay más de 650 habitaciones reservadas en más de 20 alojamientos locales, además de múltiples acuerdos con comercios gastronómicos para recibir a los visitantes.

A este flujo de turismo se suman alrededor de 900 asistentes locales, muchos de los cuales están participando en la campaña de invitación puerta a puerta en San Clemente, Mar del Tuyú, Santa Teresita, Mar de Ajó y otras localidades del Partido de La Costa.

«Este tipo de eventos movilizan a toda la comunidad, desde el sector hotelero y gastronómico hasta el transporte y los servicios», destacaron desde el equipo organizador.

Una propuesta abierta y gratuita para toda la comunidad

Bajo el lema “Adoración pura”, la convención es abierta al público y sin costo. Se desarrollará durante tres días con una agenda que incluye discursos, entrevistas, videos y momentos destacados como el bautismo público el sábado, y la proyección del episodio 2 de la serie audiovisual “Las buenas noticias según Jesús” el viernes.

«Invitamos a los vecinos a darse una vuelta por el Estadio de La Costa y así disfrutar de un evento de gran calidad que nos dejará excelentes herramientas para afrontar los desafíos cotidianos y encontrar estabilidad, ánimo y paz», expresó Alejandro Willers, portavoz de los testigos de Jehová.

Con esta segunda convocatoria, Mar de Ajó consolida un octubre de intensa actividad, en el que miles de personas ya pasaron por la ciudad dejando un impacto directo en la economía local.

Compartir