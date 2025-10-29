Una mujer fue encontrada sin vida en su casa en San Bernardo. El hallazgo ocurrió en la calle San Juan. Policía y justicia trabajan para esclarecer el hecho.

En las últimas horas del martes, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda ubicada sobre la calle San Juan, entre González y Mensajerías, en la localidad de San Bernardo, Partido de La Costa.

Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre la identidad de la persona fallecida. Sin embargo, versiones extraoficiales indican que se trataría de una residente de la zona.

El hallazgo se produjo dentro de una propiedad, y según relataron algunas personas en el lugar, el cuerpo presentaría signos de haber estado varios días sin vida.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, personal del Poder Judicial y del área de Seguridad de la Municipalidad de La Costa. También se ordenaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Al cierre de esta edición, no había un parte oficial ni información confirmada por fuentes judiciales o policiales sobre las causas del hecho.

