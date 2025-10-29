Detuvieron a un hombre en Ruta 11 con una camioneta adulterada y con pedido de secuestro activo por hurto. Interviene la fiscalía de Dolores.

Un hombre de 34 años fue aprehendido en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 325, en el Partido de La Costa, en el marco de un operativo realizado por personal del Destacamento Vial La Costa.

Según informaron fuentes policiales, el individuo conducía un camión KIA K2500 con documentación apócrifa y con un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto agravado ocurrido en octubre de 2017.

El vehículo circulaba con una cédula de identificación automotor falsa y vidrios con numeración adulterada, correspondiente a otro rodado de similares características que no registra pedido alguno. A su vez, el dominio colocado no coincidía con la numeración original registrada.

Ante estas irregularidades, el rodado fue secuestrado y el conductor quedó a disposición de la justicia, siendo trasladado a la dependencia correspondiente.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del Dr. Martín Prieto.

