30 de octubre de 2025

Llega el Festival y Campeonato de Tango a Santa Teresita | Los detalles del evento

14 horas atrás 0

Desde la organización, Alejandra Ibarra confirmó a Radio Noticias la vuelta del Festival y Campeonato de Tango a la zona centro.

Esta nueva edición contará con la presencia de artistas de primer nivel como Andy Delfino, la orquesta “Tango Bardo” y el cantante Leandro Ponte.

Cabe destacar que las inscripciones continúan abiertas y quienes deseen participar pueden hacerlo a través de las redes sociales del evento local que celebra a la música popular Argentina.

Escucha lo que comentó Alejandra Ibarra en La Primera Mañana.

Dale play:

