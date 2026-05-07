La Costa | Campaña de Vacunación Antirrábica 2026

El Partido de La Costa pone en marcha una nueva edición de la campaña de vacunación antirrábica gratuita y obligatoria para perros y gatos. En diálogo con Radio Noticias, Eva Schlegel, responsable del área de Zoonosis, explicó que el objetivo es mantener el estatus sanitario del distrito y prevenir la rabia, una enfermedad que no tiene cura y que puede transmitirse a los seres humanos. La campaña recorrerá todas las localidades del partido para facilitar el acceso de los vecinos.

La funcionaria remarcó que la vacuna debe aplicarse de forma anual a partir de los 3 meses de edad del animal. Durante los operativos, el personal especializado también brindará asesoramiento sobre tenencia responsable y otros servicios del área. Es fundamental que los propietarios acerquen a sus mascotas con los elementos de seguridad correspondientes (correa, collar y, de ser necesario, bozal para perros; bolsos o transportadoras para gatos) para garantizar una jornada ordenada.

Los detalles:

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