Criar en comunidad | Llega el taller «Un espacio para acompañar la crianza» a Mar de Ajó

Con el propósito de brindar herramientas y contención a padres, madres y cuidadores, se llevará a cabo un nuevo encuentro del ciclo «Un espacio para acompañar la crianza». En diálogo con Radio Noticias, la Lic. Francisca Galay, psicóloga e integrante del equipo organizador, explicó que la propuesta nace de la necesidad de generar un lugar de escucha y reflexión sobre los desafíos actuales de la niñez.

La actividad se desarrollará este viernes a las 18:00 horas en la sede del Rotary Club de Mar de Ajó (Quinteros 745). Según detalló la profesional, no se trata de una clase magistral, sino de un taller participativo donde se abordarán temas como los límites, la gestión de las emociones y la importancia del juego, buscando siempre fortalecer los vínculos familiares desde la empatía.

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