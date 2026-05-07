7 de mayo de 2026

Criar en comunidad | Llega el taller «Un espacio para acompañar la crianza» a Mar de Ajó

12 horas atrás 0

Con el propósito de brindar herramientas y contención a padres, madres y cuidadores, se llevará a cabo un nuevo encuentro del ciclo «Un espacio para acompañar la crianza». En diálogo con Radio Noticias, la Lic. Francisca Galay, psicóloga e integrante del equipo organizador, explicó que la propuesta nace de la necesidad de generar un lugar de escucha y reflexión sobre los desafíos actuales de la niñez.

La actividad se desarrollará este viernes a las 18:00 horas en la sede del Rotary Club de Mar de Ajó (Quinteros 745). Según detalló la profesional, no se trata de una clase magistral, sino de un taller participativo donde se abordarán temas como los límites, la gestión de las emociones y la importancia del juego, buscando siempre fortalecer los vínculos familiares desde la empatía.

Los detalles:

Compartir

Más historias

ucr

Interna en la UCR | Entre la unidad institucional y el reclamo de una apertura mayor

29 minutos atrás 0
gas

Alerta por el gas | El Gobierno Nacional busca derogar el subsidio de «Zona Fría»

3 horas atrás 0
alonso

La interna radical al rojo | Leandro Alonso prioriza la unidad ante la profundización de la crisis nacional

6 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *