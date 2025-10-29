Hallan sin vida a un hombre en Mar de Ajó norte

Un vecino fue hallado sin vida en su vivienda de Mar de Ajó norte. El hecho se suma a otros dos casos recientes con características similares en la región.

Esta tarde, efectivos policiales y de emergencias respondieron a un llamado al 911 en una vivienda de Mar de Ajó norte, donde se constató el fallecimiento de un hombre de 75 años. El hecho fue reportado luego de que un vecino, al notar que hacía días no lo veía, decidiera alertar a las autoridades.

Según se informó oficialmente, la persona fallecida fue identificada como Raúl Héctor Célico. Al arribar al lugar, el personal de Bomberos y Policía forzó el ingreso a la propiedad tras observar desde el exterior al hombre tendido en el piso.

También se hizo presente una ambulancia, aunque el personal médico no intervino clínicamente, ya que fue el médico policial a cargo, quien confirmó el deceso y diagnosticó “muerte natural”. En el domicilio quedó apostado personal policial a la espera de las actuaciones correspondientes.

Otro caso similar en San Bernardo

Este episodio se da horas después de otro hallazgo de similares características ocurrido en San Bernardo, donde una mujer de 81 años fue encontrada sin vida en su domicilio. La autopsia ordenada por la Justicia confirmó también “muerte natural”, según publicó esta mañana Radio Noticias Web en un informe sobre el caso.

La fallecida fue identificada como Olga Susana Fernández, y la situación tomó mayor dimensión al conocerse que su hijo (49 años) —con quien convivía— permaneció varios días junto al cuerpo. Fuentes cercanas a la investigación señalan que el hombre, que estaría atravesando una situación de salud mental compleja, se encuentra actualmente internado en el hospital de Mar de Ajó, “en estado de descompensación”.

Desde el área de Salud Mental, según aseguran, están trabajando para localizar familiares directos que puedan hacerse cargo del seguimiento del paciente.

Ambos casos fueron calificados oficialmente como muertes naturales, sin indicios de criminalidad, aunque cada situación mantiene su protocolo de actuación correspondiente por parte de las fuerzas de seguridad y los organismos de salud.

