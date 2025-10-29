«Cena Show» a beneficio de la Fiesta del Sol y la Familia de San Bernardo del Tuyú

La «Cena Show a beneficio de la Fiesta del Sol» es un evento para recaudar fondos donde se presentarán a las postulantes y la nueva comisión organizadora.

Esta iniciativa, busca visibilizar el trabajo previo a la Fiesta que se realizará a fines de diciembre en San Bernardo del Tuyú y la cual es un clásico del Partido de La Costa.

Cabe destacar que la iniciativa busca no solo recaudar fondos, sino también promover el desarrollo cultural y económico de la ciudad.

En este marco, Cristian Decima, presidente de la comisión de festejos comentó todos los detalles a Radio Noticias.

