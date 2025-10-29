29 de octubre de 2025

«Cena Show» a beneficio de la Fiesta del Sol y la Familia de San Bernardo del Tuyú

22 segundos atrás 0

La «Cena Show a beneficio de la Fiesta del Sol» es un evento para recaudar fondos donde se presentarán a las postulantes y la nueva comisión organizadora.

Esta iniciativa, busca visibilizar el trabajo previo a la Fiesta que se realizará a fines de diciembre en San Bernardo del Tuyú y la cual es un clásico del Partido de La Costa.

Cabe destacar que la iniciativa busca no solo recaudar fondos, sino también promover el desarrollo cultural y económico de la ciudad.

En este marco, Cristian Decima, presidente de la comisión de festejos comentó todos los detalles a Radio Noticias.

Dale play:

Compartir

Más historias

WhatsApp Image 2025-10-29 at 09.56.59

Aprehendieron a un hombre en la Ruta 11 con un vehículo con pedido de secuestro activo

5 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-17 at 16.38.18 (1)

Mar de Ajó vuelve a recibir a miles de visitantes por la segunda convención del mes

7 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-28 at 21.42.24

Hallaron sin vida a una mujer en su vivienda de San Bernardo

11 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

fiesta del sol

«Cena Show» a beneficio de la Fiesta del Sol y la Familia de San Bernardo del Tuyú

22 segundos atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-29 at 09.56.59

Aprehendieron a un hombre en la Ruta 11 con un vehículo con pedido de secuestro activo

5 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-17 at 16.38.18 (1)

Mar de Ajó vuelve a recibir a miles de visitantes por la segunda convención del mes

7 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-28 at 21.42.24

Hallaron sin vida a una mujer en su vivienda de San Bernardo

11 horas atrás 0
image

La ANSV pidió la suspensión de la licencia de una conductora tras un violento episodio en Hurlingham

11 horas atrás 0