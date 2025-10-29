La ANSV solicitó suspender a una mujer que arrastró a un hombre con su auto tras una discusión de tránsito en Hurlingham. Fue tras un siniestro vial.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación inmediata de la licencia de conducir de una mujer que fue registrada en video mientras arrastraba a un hombre sobre el capot de su vehículo en plena vía pública. El hecho ocurrió en el partido de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense.

La situación se produjo tras un siniestro vial leve y una posterior discusión relacionada con el intercambio de documentación. El joven involucrado, de 19 años, se encontraba acompañado por su hermana al momento del incidente.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran cómo el hombre queda sobre el capot del vehículo mientras la conductora continúa su marcha durante varios metros, sin detenerse. A raíz de esto, la ANSV identificó a la conductora, de 35 años, y procedió a solicitar que se le retire la licencia.

Según el organismo, la mujer deberá ser notificada por las autoridades de la jurisdicción que emitió su carnet de conducir. Además, se le exigirá que realice nuevos exámenes psicofísicos y de aptitud para evaluar si está en condiciones de volver a circular al volante.

Desde el organismo nacional explicaron que «este tipo de medidas apuntan a evitar situaciones de riesgo y sancionar conductas que atentan contra la seguridad vial y la integridad de otras personas».

La ANSV cuenta con herramientas legales para pedir la inhabilitación de conductores cuando se registran hechos que impliquen un peligro evidente para terceros, como en este caso.

