La sexta travesía de «Atreverse» realizada por personas con visión reducida pasará por el Partido de General Lavalle

El próximo 4 de noviembre General Lavalle recibirá a los integrantes de «Atreverse», un grupo de ciclistas conformado por personas con visión reducida y sus guías, que realizan una travesía en bicicleta desde La Plata hasta Mar del Plata.

Durante la jornada se desarrollarán distintas actividades abiertas a la comunidad con el objetivo de dar a conocer la experiencia y permitir el encuentro con los participantes de esta iniciativa inclusiva.

Escucha lo que manifestó Javier Suñé, Organizador a Radio Noticias.

