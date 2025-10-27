28 de octubre de 2025

Se vienen los «Encuentros Corales Bonaerenses» a San Clemente

13 horas atrás 0

Del 6 al 8 de noviembre, la localidad de San Clemente del Tuyú será sede de una intensa agenda de conciertos y talleres, celebrando el legado del maestro Mario Mancuso con los «Encuentros Corales Bonaerenses».

Con sedes como la Parroquia local y el Centro Cultural, la actividad invita a vecinos y visitantes a disfrutar de varias jornadas musicales.

Esto decía Susana Mancuso, organizadora en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias.

Dale play:

Compartir

Más historias

WhatsApp Image 2025-10-26 at 11.17.43

En La Costa, ganó La Libertad Avanza, pero el oficialismo local resistió con fuerza

4 minutos atrás 0
rohr

Un costero representará a la Argentina en el Mundial de Para Surfing en California

2 horas atrás 0
cavallini

Cavallini más violeta que nunca | “Empieza una nueva etapa»

17 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

WhatsApp Image 2025-10-26 at 11.17.43

En La Costa, ganó La Libertad Avanza, pero el oficialismo local resistió con fuerza

4 minutos atrás 0
rohr

Un costero representará a la Argentina en el Mundial de Para Surfing en California

2 horas atrás 0
coro sc

Se vienen los «Encuentros Corales Bonaerenses» a San Clemente

13 horas atrás 0
cavallini

Cavallini más violeta que nunca | “Empieza una nueva etapa»

17 horas atrás 0
image

Lucas Vilar, de Mar de Ajó al Top 20 del Ciclismo Mundial

1 día atrás 0