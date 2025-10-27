Se vienen los «Encuentros Corales Bonaerenses» a San Clemente

Del 6 al 8 de noviembre, la localidad de San Clemente del Tuyú será sede de una intensa agenda de conciertos y talleres, celebrando el legado del maestro Mario Mancuso con los «Encuentros Corales Bonaerenses».

Con sedes como la Parroquia local y el Centro Cultural, la actividad invita a vecinos y visitantes a disfrutar de varias jornadas musicales.

Esto decía Susana Mancuso, organizadora en el aire de La Primera Mañana de Radio Noticias.

