27 de octubre de 2025

Cavallini más violeta que nunca | “Empieza una nueva etapa»

27 de octubre de 2025

La líder de La Libertad Avanza en La Costa, Roxana Cavallini, habló en exclusiva durante la transmisión especial realizada por Radio Noticias y TVC5 Mar de Ajó, luego de conocerse los resultados de las Elecciones Legislativas 2025.

Aunque no logró ingresar al Congreso, destacó el respaldo recibido en el Partido de La Costa, donde su espacio se impuso con el 46,72 % de los votos.

Durante su participación en el aire, también planteó los desafíos que se abren a nivel local:

Empieza una nueva etapa que nos desafía a construir, a fortalecer el armado en el territorio y, sobre todo, a escuchar mucho más.

