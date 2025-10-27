Lucas Vilar, de Mar de Ajó al Top 20 del Ciclismo Mundial

Lucas Vilar, ciclista costero, compitió en el Mundial de Chile y se ubicó entre los mejores 20 del mundo. Un orgullo deportivo de Mar de Ajó y La Costa.

Lucas Vilar, ciclista nacido y formado en Mar de Ajó, representó a la Argentina en el Mundial de Ciclismo de Pista UCI 2025 realizado en Santiago de Chile y se ubicó entre los 20 mejores del mundo en la disciplina keirin. Con solo 23 años, su desempeño lo posiciona como uno de los nombres destacados del ciclismo nacional e internacional.

En diálogo con medios especializados, Vilar señaló: “me faltó muy poquito para pasar a las instancias finales, pero me voy con una muy buena posición dentro de los primeros 20 del mundo…”. La frase fue publicada por el sitio Ciclismo XXI, una de las principales referencias del deporte en Argentina.

Un atleta de elite, con raíces locales

Más allá de los logros internacionales, Lucas Vilar sigue siendo parte de la vida cotidiana de Mar de Ajó. Lo vemos entrenar por las calles de la ciudad, compartir con vecinos y mantenerse cerca de sus afectos y su comunidad.

Fue descubierto y acompañado desde sus inicios por Horacio Anselmi y Gustavo Leiva, desde la Dirección de Deportes de Alto Rendimiento de la Municipalidad de La Costa, quienes continúan acompañando su desarrollo como atleta de alto nivel. El respaldo local fue clave para que hoy esté compitiendo en los más exigentes escenarios del ciclismo mundial.

Resultados en Chile

En la prueba de sprint, Vilar marcó 9,754 segundos en la clasificación y terminó 19°. En keirin, quedó tercero en su serie clasificatoria y luego segundo en el repechaje, quedando a un paso de ingresar a las fases decisivas. En la modalidad de kilómetro contrarreloj, su tiempo fue 1:01,416.

Aunque no alcanzó medallas, su ubicación en el top 20 mundial es un logro histórico para el ciclismo argentino, en especial para esta disciplina que no tenía representantes nacionales en keirin desde hace 18 años.

Orgullo costero

La historia de Lucas Vilar demuestra que el talento, cuando se cultiva con esfuerzo y acompañamiento, puede llegar muy lejos. Es parte de una nueva camada de deportistas que representan a la Argentina en los escenarios internacionales, y que al mismo tiempo mantienen un fuerte vínculo con su lugar de origen.

En un momento donde el deporte argentino busca referentes, Lucas ya es uno: por su constancia, por su presente y por todo lo que promete a futuro. Y lo más importante, es uno de los nuestros.

