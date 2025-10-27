La Libertad Avanza ganó en La Costa con casi el 47 %

Con el 46,72 % de los votos, LLA se impuso en La Costa. Roxana Cavallini habló del armado local y del diálogo con la sociedad tras los resultados.

Con el 99,15 % de las mesas escrutadas, la Alianza La Libertad Avanza se impuso en el Partido de La Costa con 22.876 votos, lo que representa un 46,72 % del total de sufragios afirmativos. En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 18.168 votos (37,10 %), mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad alcanzó el 4,16 %.

El triunfo local de LLA fue parte del desempeño general que el espacio tuvo en toda la provincia de Buenos Aires, donde se renovaban bancas en la Cámara de Diputados. Si bien la candidata costera Roxana Cavallini no logró ingresar al Congreso Nacional, fue parte de la lista por Buenos Aires y se expresó tras conocerse los resultados.

Roxana Cavallini: “Es un honor haber integrado la lista”

En una entrevista brindada a la cobertura conjunta de Radio Noticias Web y TVC5 Mar de Ajó, la referente local de La Libertad Avanza destacó el resultado obtenido y expresó su agradecimiento por el acompañamiento de los vecinos de La Costa.

“Es un honor haber formado parte de esta lista, representar al distrito y ser parte de este momento histórico para nuestro espacio”, afirmó.

Cavallini también habló sobre el escenario político que se abre a nivel local: “Empieza una nueva etapa que nos desafía a construir, a fortalecer el armado en el territorio y, sobre todo, a escuchar mucho más”. En ese sentido, subrayó la necesidad de abrir canales de conversación no solo con otros espacios políticos, sino “fundamentalmente con la sociedad”.

La referente costera llamó a trabajar con compromiso en esta nueva etapa: “Esto no es un punto de llegada, es un punto de partida”, dijo durante la cobertura en vivo.

Resultados completos en La Costa

Además de los espacios ya mencionados, otras fuerzas políticas obtuvieron los siguientes porcentajes:

Propuesta Federal para el Cambio: 3,03 %

3,03 % Provincias Unidas: 1,65 %

1,65 % Partido Nuevo Buenos Aires: 1,43 %

1,43 % Frente Patriota Federal: 1,15 %

1,15 % Coalición Cívica – ARI: 0,92 %

0,92 % Movimiento Proyecto Sur: 0,77 %

0,77 % Movimiento Avanzada Socialista: 0,63 %

0,63 % Unión Liberal: 0,61 %

0,61 % Alianza Potencia: 0,55 %

0,55 % Alianza Nuevos Aires: 0,50 %

0,50 % Unión Federal: 0,48 %

0,48 % Liber.AR: 0,22 %

