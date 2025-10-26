Destacada Elecciones Política La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en La Costa 6 minutos atrás 0 Con un desempeño electoral que sorprendió a propios y ajenos a nivel país, la fuerza de Javier y Karina Milei se impuso en nuestro distrito. Cabe destacar que la jornada en La Costa se desarrolló con total normalidad. Mira los datos: Compartir Navegación de entradas Previous: La Libertad Avanza se impuso a nivel país Más historias Destacada Elecciones Nacionales Política La Libertad Avanza se impuso a nivel país 15 minutos atrás 0 Destacada Elecciones Política PBA | Con el 94,16 de los votos escrutados, se impone LLA 24 minutos atrás 0 Destacada Elecciones Nacionales Cerraron los comicios en el Partido de La Costa con una jornada tranquila 4 horas atrás 0 Deja una respuesta Cancelar la respuestaTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web