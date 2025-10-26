26 de octubre de 2025

La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en La Costa

6 minutos atrás 0

Con un desempeño electoral que sorprendió a propios y ajenos a nivel país, la fuerza de Javier y Karina Milei se impuso en nuestro distrito.

Cabe destacar que la jornada en La Costa se desarrolló con total normalidad.

Mira los datos:

Compartir

Más historias

elec 6

La Libertad Avanza se impuso a nivel país

15 minutos atrás 0
PBA ELECCIONES 2025

PBA | Con el 94,16 de los votos escrutados, se impone LLA

24 minutos atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-26 at 12.21.00

Cerraron los comicios en el Partido de La Costa con una jornada tranquila

4 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

escuela 4

La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en La Costa

6 minutos atrás 0
elec 6

La Libertad Avanza se impuso a nivel país

15 minutos atrás 0
PBA ELECCIONES 2025

PBA | Con el 94,16 de los votos escrutados, se impone LLA

24 minutos atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-26 at 12.21.00

Cerraron los comicios en el Partido de La Costa con una jornada tranquila

4 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-26 at 10.07.39

Hoy se vota en el Partido de la Costa: horario, datos clave y cómo arrancó la jornada

11 horas atrás 0