27 de octubre de 2025

Hoy se vota en el Partido de la Costa: horario, datos clave y cómo arrancó la jornada

13 horas atrás 0

Los comicios comenzaron esta mañana en el Partido de la Costa sin incidentes mayores.

Compartir

En el Partido de la Costa, los vecinos están siendo convocados a las urnas este domingo para ejercer su derecho cívico. El horario oficial para votar en toda la provincia de Buenos Aires es de 8:00 a 18:00 horas.

✅ Qué llevar

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, ya sea libreta verde, libreta celeste o tarjeta‑modelo anterior. La versión digital (app) o capturas no son suficientes.
  • Verificar dónde figura tu mesa y tu escuela asignada, a través del padrón oficial.
  • Llegar con margen de anticipación para evitar demoras.

🕗 Inicio de la jornada

Los comicios comenzaron esta mañana en el Partido de la Costa sin incidentes mayores. Según los primeros reportes, los centros de votación abrieron y la participación arrancó fluida.

📍 ¿Qué se elige?

En esta convocatoria la Provincia de Buenos Aires solo elige Diputados Nacionales.

Compartir

Más historias

escuela 4

La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en La Costa

2 horas atrás 0
elec 6

La Libertad Avanza se impuso a nivel país

2 horas atrás 0
PBA ELECCIONES 2025

PBA | Con el 94,16 de los votos escrutados, se impone LLA

2 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

escuela 4

La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en La Costa

2 horas atrás 0
elec 6

La Libertad Avanza se impuso a nivel país

2 horas atrás 0
PBA ELECCIONES 2025

PBA | Con el 94,16 de los votos escrutados, se impone LLA

2 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-26 at 12.21.00

Cerraron los comicios en el Partido de La Costa con una jornada tranquila

6 horas atrás 0
WhatsApp Image 2025-10-26 at 10.07.39

Hoy se vota en el Partido de la Costa: horario, datos clave y cómo arrancó la jornada

13 horas atrás 0