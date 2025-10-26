En el Partido de la Costa, los vecinos están siendo convocados a las urnas este domingo para ejercer su derecho cívico. El horario oficial para votar en toda la provincia de Buenos Aires es de 8:00 a 18:00 horas.
✅ Qué llevar
- Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, ya sea libreta verde, libreta celeste o tarjeta‑modelo anterior. La versión digital (app) o capturas no son suficientes.
- Verificar dónde figura tu mesa y tu escuela asignada, a través del padrón oficial.
- Llegar con margen de anticipación para evitar demoras.
🕗 Inicio de la jornada
Los comicios comenzaron esta mañana en el Partido de la Costa sin incidentes mayores. Según los primeros reportes, los centros de votación abrieron y la participación arrancó fluida.
📍 ¿Qué se elige?
En esta convocatoria la Provincia de Buenos Aires solo elige Diputados Nacionales.