En el Partido de la Costa, los vecinos están siendo convocados a las urnas este domingo para ejercer su derecho cívico. El horario oficial para votar en toda la provincia de Buenos Aires es de 8:00 a 18:00 horas.

✅ Qué llevar

Documento Nacional de Identidad (DNI) físico, ya sea libreta verde, libreta celeste o tarjeta‑modelo anterior. La versión digital (app) o capturas no son suficientes.

Verificar dónde figura tu mesa y tu escuela asignada, a través del padrón oficial.

Llegar con margen de anticipación para evitar demoras.

Llegar con margen de anticipación para evitar demoras.

🕗 Inicio de la jornada

Los comicios comenzaron esta mañana en el Partido de la Costa sin incidentes mayores. Según los primeros reportes, los centros de votación abrieron y la participación arrancó fluida.

📍 ¿Qué se elige?

En esta convocatoria la Provincia de Buenos Aires solo elige Diputados Nacionales.

