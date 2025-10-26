Finalizaron los comicios en el Partido de La Costa sin inconvenientes y con participación cercana al 60 %, según fuentes oficiales y partidarias.

Los comicios en el Partido de La Costa concluyeron este domingo con una jornada que, según distintas fuentes consultadas, “se desarrolló con normalidad y sin mayores inconvenientes”.

Tanto autoridades de mesa como fiscales coincidieron en que no se registraron incidentes ni demoras significativas durante el día. “En líneas generales, la gente votó sin problemas y se adaptó bien al nuevo sistema”, comentaron desde uno de los establecimientos de Santa Teresita.

Esta elección fue la primera en implementarse con el sistema de Boleta Única Papel (BUP) en el distrito, lo que generaba cierta expectativa en cuanto a la operatividad y la respuesta de los votantes. Si bien aún falta un análisis más profundo, algunos actores involucrados expresaron que “habrá que ver si el nuevo método resulta más eficiente que el anterior”.

Desde la Junta Electoral Provincial indicaron que la participación se ubicó en torno al 60 % del padrón habilitado, aunque el número final se confirmará en las próximas horas.

