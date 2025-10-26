Dónde voto y como se utiliza la Boleta Única Papel

En las elecciones 2025 se eligen diputados y senadores nacionales: se renuevan 127 de las 257 bancas disponibles en la Cámara de Diputados y 24 de las 72 en el Senado.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel (BUP)

A diferencia de la clásica “boleta sábana”, donde cada partido tiene su propio papel con todos los candidatos, la Boleta Única de Papel reúne a todos los partidos y postulantes en una sola planilla.

La organización es simple: las columnas muestran los partidos y las filas los distintos cargos en juego. En cada cruce hay un casillero vacío donde el votante debe marcar su elección. Si deja el casillero sin marcar, ese voto contará en blanco para esa categoría; si marca más de uno, se anula.

En la boleta, las listas de diputados muestran las fotos de los dos primeros candidatos, mientras que en el caso de los senadores aparecen solo las imágenes de los titulares. Además, en todos los cuartos oscuros habrá afiches con las listas completas de cada partido para consultar con claridad.

El voto se hace con una cruz o una tilde dentro del casillero elegido. Cualquier otra marca fuera del recuadro o confusa puede invalidarlo.

Para consultar el lugar de votación:

Ingresar al sitio oficial padron.gob.ar.

Completar el formulario con los datos nacionales: número de DNI, género, distrito y el código de seguridad.



El sistema arrojará la siguiente información:

Establecimiento de votación.

Dirección exacta.

Mesa y número de orden.

La Cámara Nacional Electoral también habilitó otros canales de consulta:

Teléfono: 0800-999-7237

App Mi Argentina (sección “Dónde voto”).

Chatbot de WhatsApp “Vot-A” (+54 911 2455-4444).

Fuente BAE

