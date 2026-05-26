Lucas Vilar brilló en Alemania y quedó a un paso del Mundial de Ciclismo

En diálogo con Radio Noticias, Gustavo Leiva, subsecretario de Deportes del Partido de La Costa, detalló la exitosa gira del ciclista costero Lucas Vilar en Alemania.

Tras cinco días de intensas competencias de velocidad individual frente a la élite mundial, Vilar logró hacer podio en todas las jornadas (cosechando medallas de bronce, plata y oro).

Leiva confirmó que con este desempeño el deportista local ya tiene prácticamente asegurada su clasificación al Mundial de octubre.

De cara al futuro, los grandes objetivos de Vilar serán los Juegos Odesur en septiembre (con subsede de ciclismo en Rafaela) y el propio campeonato mundial, cita clave donde comenzará a sumar puntos fundamentales para el ranking clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

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