26 de mayo de 2026

25 de Mayo en San Clemente | «Fue una postal que hace algunos años no se veía con tanto público y tanta institución»

12 minutos atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Alberto Smith, Secretario Privado del Ejecutivo Municipal, realizó un balance sumamente positivo sobre los festejos patrios del 25 de mayo desarrollados en la Plaza Pereira de San Clemente.

El funcionario destacó la masiva convocatoria comunitaria: «A la hora 15 ya era la plaza una postal que creo yo que hace algunos años a esta parte que no se veía con tanto público», afirmó, detallando que 38 instituciones locales formaron parte del desfile cívico.

La jornada comenzó a las 10:00 hs con el izamiento de la bandera junto al intendente Juan de Jesús, dio paso al mediodía a los shows artísticos y al patio gastronómico y contó con momentos de profunda reflexión durante el acto protocolar.

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