20 de octubre de 2025

Más de 900 estudiantes juraron cuidar el ambiente en La Costa

12 horas atrás 0

En el Partido de La Costa, más de 900 estudiantes finalizaron la 4ª edición del programa de Juras Ambientales con escuelas, organizaciones y enfoque en ecosistemas costeros.

En el Partido de La Costa culminó la 4.ª edición del programa de Juras Ambientales, en la que participaron más de 900 estudiantes y alrededor de 40 docentes de distintas escuelas del distrito.

Este programa, promovido por el municipio, busca fomentar el compromiso ambiental desde la escuela hacia la comunidad: “construir valores ambientales reconociéndonos como parte integrante de los ecosistemas”, señalan desde la gestión local.

Durante el año, 17 escuelas del distrito trabajaron sobre tres ejes temáticos: Residuos, Flora, fauna y hongos, y Ecosistemas costeros. Para acompañar el proceso, se actualizó un cuadernillo de temáticas ambientales diseñado especialmente para docentes y directivos.

Las actividades incluyeron talleres y dinámicas a cargo de organizaciones e investigadores del CONICET, como Fundación Mundo Marino, Cooperativa Reciclando Vidas y Proyecto Gigantes de las Pampas, entre otras.

“Las y los jóvenes pudieron presentar proyectos, compartir experiencias e intercambiar ideas con otras instituciones”, indicaron. Los actos se realizaron en las tres zonas del distrito —norte, centro y sur— lo que permitió una participación más amplia.

La iniciativa se inscribe dentro de los marcos normativos de Argentina, como la Ley de Educación Ambiental Integral 27.621 y la Ley General del Ambiente 25.675, y refuerza la apuesta local por la sostenibilidad y la educación desde edades tempranas.

Las escuelas que participaron incluyen la EES N.º 3, EEE N.º 502, Colegio San Bernardo, entre otras. En total fueron convocadas 17 instituciones del distrito.

